Iltempo.it - Trump spinto da "bro vote" e "latinos": il dato che fotografa il disastro dem

Leggi tutto su Iltempo.it

Donaldha scommesso sul voto di giovani maschi, ispanici e afroamericani, lanciando già dalla scorsa estate un'offensiva per conquistare spazio vitale in blocchi elettorali tradizionalmente democratici. Una scommessa che, stando alle analisi del risultati elettorali tramite gli exit poll, è risultata vincente, scrive il Washington Post rivelando che un consigliere prezioso perè stato il figlio Barron. Il 18enne figlio di Melania, che ieri ha votato per la prima volta, ha raccomanal padre i podcast dedicati alle arti marziali, alle corse delle auto ed altre attività sportive predilette dai giovani maschi che costituiscono quello che ormai è noto come il "bro". Questo ha permesso adi registrare un vantaggio a livello nazionale di 10 punti tra gli elettori maschi (l'analisi del Wp è sugli exit poll), mentre Kamala Harris ha avuto lo stesso vantaggio tra le donne.