Trump ha vinto contro un sistema che lo voleva fuori

Washington, 6 novembre 2024 – Per essere rieletto Presidente degli Stati Uniti, unico nella storia ad ottenere un secondo mandato non consecutivo, Donaldnon ha dovuto battere solo Kamala Harris: il tycoon se l’è dovuta vedere ancheun interoche non vedeva l’ora di vederlodalle grandi questioni. Gran parte dei mass media statunitensi, i vip l’apparato del Partito Democratico si sono coalizzati nel tentativo di demonizzareall’inverosimile, spingendo fortemente per la vittoria di Harris, dipinta come l’argine a difesa della democrazia. Ma c’è un problema: il popolo americano, così come i popoli europei, sono stufi di questa retorica fondata sulla paura, priva di qualsiasi programma concreto. Diciamolo subito: la campagna elettorale di Kamala Harris è stata pessima.