Lanazione.it - Tre piloti del motoclub “Fabrizio Meoni” premiati al teatro Ariston di Sanremo per i successi conseguiti

Arezzo, 6 novembre 2024 – “Lo fanno per passione e non sono professionisti ma in questa stagione ben tre atleti delCastiglion Fiorentino –sono saliti sul podio nelle loro rispettive categorie. Mi congratulo con i nostri portacolori, Marco Casucci, Alessio Bigiarini e Matteo Segantini, che tengono alta la tradizione e il blasone del nostro Moto Club!” Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, si è complimentato con i 3delche nei giorni scorsi sono statialla cerimonia di premiazione dei Campionati Italiani di Enduro aldi San Remo. Sono Marco Casucci, Alessio Bigiarini e Matteo Segantini, che hanno vissuto una serata indimenticabile in uno dei palcoscenici più famosi in Italia e nel mondo, quello deldal coordinatore nazionale Enduro FMI ed ex motociclista Franco Gualdi.