Tortoreto bimbo di 12 anni cade dal balcone | è in condizioni gravi

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato la tragedia di undi 10caduto dal terzo piano della sua abitazione a Perugia, forse mentre stava salutando alcuni amichetti che stavano giocando a calcio nel vicino campetto sportivo. A distanza di pochissimi giorni si è ripetuta una tragedia simile, questa volta a, in provincia di Teramo, dove un bambino di 12è caduto giù daldella sua abitazione al quarto piano per motivi ancora da accertare.giù dal: la ricostruzione della tragedia I quotidiani locali hanno riferito che il bambino, al momento di precipitare giù, era insieme alla mamma che, dopo aver sentito un tonfo, si è precipitata giù per soccorrere il figlio insieme ad altri condomini. Dopo l’allarme sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto con il personale sanitario dellì1-1-8, sopraggiunto con un’ambulanza e un elicottero.