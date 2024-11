News.robadadonne.it - “Siamo tutti parte del problema” il maschilismo interiorizzato secondo Edoardo Leo

Oltre a essere uno degli attori più brillanti della scena cinematografica italiana,Leo è anche un uomo intenzionato ad abbattere i dogmi deltossico e del patriarcato, come dimostra l’impegno nel sindacato Unita, che chiede condizioni eque per i lavoratori dello spettacolo, nel direttivo di Una Nessuna Centomila, fondazione nata per parlare e sensibilizzare sulla violenza di genere che vede tra i propri membri volti noti della musica, dello spettacolo e del grande schermo italiano, ma anche alcuni lavori di cui è stato regista; come il più recente, Non sono quello che sono, una rilettura in chiave contemporanea e non “machista” dell’Otello di Shakespeare che, finalmente, non romanticizza la gelosia ossessiva del “moro”. In quel film, nelle sale dal prossimo 14 novembre, Leo interpreta Iago, l'”amico” che stuzzica la gelosia in Otello, in un’idea che gli è venuta, racconta in un’intervista per Vanity Fair, con “un titolo di giornale: ‘Uomo uccide la moglie e poi si suicida’.