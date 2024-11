Lanazione.it - Sanità territoriale, ecco come. Si avvia la sperimentazione a San Luca e Campo di Marte

Con l’inizio del 2025 scatta ladella nuovae di prossimità in Toscana. Regione Toscana, assessorato regionale allae la Direzione regionale-Welfare e Coesione, insieme a Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Toscana, hanno individuato oltre 30 luoghi in cuire latesa ad anticipare la messa a regime della nuova organizzazione dellae di prossimità, in conseguenza degli investimenti del Pnrr insanitario e dell’applicazione da parte della Regione Toscana del DM 77, i cui effetti generali si vedranno nel 2026. Una iniziativa che dà seguito a quanto concordato fra le organizzazioni sindacali e la Regione sui progetti “A casa in buona compagnia” e “Connessi in buona compagnia”. I luoghi didellasono stati annunciati ieri durante l’incontro pubblico all’hotel Albani di Firenze tra i vertici delle tre Asl territoriali, i dirigenti delle zone coinvolte nella, l’assessore regionale allaSimone Bezzini, i sindacati dei pensionati.