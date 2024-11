Anteprima24.it - Salernitana-Bari: si rinnova il gemellaggio

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il Parco Pinocchio, domenica 10 novembre, ad ospitare il ritrovo tra tifosi dellae delperre iltra le due tifoserie. In occasione di della gara allo Stadio Arechi, in programma alle 17,15 trai tifosi delle due squadre, daè previsto l’arrivo di almeno 4000 supporter, rinnoveranno l’amicizia ritrovandosi alle 11 al Parco Pinocchio. È in programma però anche un secondo momento che si svolgerà direttamente all’interno dello stadio.durante l’intervallo e tifo entreranno in campo con le proprie bandiere L'articolo: siilproviene da Anteprima24.it.