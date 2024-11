Rybakina-Sabalenka oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi tutto su Sportface.it

Elenase la vedràcontro Arynanel terzo match del Gruppo Viola alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). Match che ha poco da dire, visto che entrambe già conoscono il proprio destino al termine di questa fase di round robin. La kazaka è già eliminata e dovrà tornare a casa, mentre la bielorussa si è già garantita un posto in semifinale ed è anche certa di chiudere in prima posizione a prescindere da cosa succeda quest’. Per Elena l’occasione di mettere un’altra partita nelle gambe dopo il lungo stop e ritrovare le giuste sensazioni; per Aryna un buon allenamento in vista della semifinale. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(mercoledì 6 novembre). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata sul Center Court non prima delle ore 16.