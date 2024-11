Roma protocollo d’intesa tra il comando della Guardia di Finanza e DiSCo Lazio

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 6 novembre 2024- In data 5 novembre 2024, presso la caserma “M.A.V.M. Ten. Arcioni”, sede delRegionaledi, il Comandante Regionale, Generale di Divisione Mariano La Malfa, e il Presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la PromozioneConoscenza del), Dott. Simone Foglio, hanno stipulato uncon lo scopo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto delle frodi connesse alle richieste di sostegno e/o di incentivo riguardanti il “diritto allo studio universitario“. In particolare, l’intesa si pone come obiettivo quellocorretta attribuzione delle borse di studio e degli alloggi per gli studenti universitari, ambiti in cui il predetto Ente eroga specifici benefici. Ciò in un’ottica di prevenzione, grazie ad efficaci forme di controllo sulle certificazioni presentate, al fine di contrastare gli abusi mediante il vaglio di posizioni a rischio.