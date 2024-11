Rompipallone.it - Rivoluzione Inter, Inzaghi sorprende tutti: le decisioni lasciano senza parole

Ultimo aggiornamento 6 Novembre 2024 20:03 di redazione L’allenatore nerazzurro tiene fuori i pezzi forti in occasione della sfida di Champions League con l’Arsenal C’è tantissima attesa per la sfida europea tra-Arsenal, gara valevole per la quarta giornata di Champions League. Per giorni è stato tema in casa nerazzurra la formazione titolare di Simone, considerando anche il match contro il Napoli alle porte in campionato., le quattro mosse a sorpresa di Simonecontro l’Arsenal (LaPresse) Rompipallone.itPer l’ci saranno ben quattro titolari fissi che riposeranno contemporaneamente ovvero Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Marcus Thuram.(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro.