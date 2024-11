Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Ciriani e Valditara

GiuseppeROMA – Si svolgerà oggi, 6 novembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr – sull’ipotesi di ulteriore rimodulazione del Pnrr e ai conseguenti effetti sulla realizzazione di progetti essenziali per il Paese (Faraone – IV-C-RE). Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione sessuale e affettiva nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione (Zanella – AVS). L'articolocon iL'Opinionista.