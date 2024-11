Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: comincia la seconda frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Copione già visto: gunners aggressivi,raccolta e ordinata negli ultimi metri. Tanti movimenti in zona panchina, da ambo le parti. 47? Primo corner della ripresa per l’, l’ottavo di serata: Sommer buca la presa e Saliba non sfrutta l’indecisione, sfiorando la sfera di testa a centimetri dalla porta. 46? Primo tentativo: Martinelli incrocia in area di sinistro: soluzione che termina sull’esterno della rete. 45?la ripresa, si riparte! Gabriel Jesus rileva Merino: cambio offensivo per Arteta. 21.55 Pesa come un macigno la rete del turco, arrivata a recupero scaduto. I nerazzurri erano partiti fortissimi: lo testimoniano l’aggressività dei primi minuti e la traversa colta da Dumfries dopo soli due minuti. Dopo la breve sfuriata dei ragazzi d’Inzaghi, l’si è disinibita, conquistando metri con un palleggio costante ma non sempre efficace.