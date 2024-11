361magazine.com - Le prime parole di Trump: “Fermerò le guerre”

Ledel tycoon al suo secondo mandato Donaldha già parlato e festeggiato la sua vittoria in quanto nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il neo Potus è così salito sul palco al convention center di Palm Beach con la famiglia. Accanto a lui la moglie Melania e tutti i figli: tra loro anche Ivankae il marito Jared Kushner. “Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà – ha subito detto – di rendere l’America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia”. Poi spazio anche a un pensiero per la coniuge Melania: “Vincere il voto popolare è bello. Abbiamo vinto il Senato – ha detto Donald– Abbiamo scritto la storia. Ringrazio la mia bella moglie Melania, lavora duramente per aiutare le persone”.