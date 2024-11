.com - Khelif, denuncia contro abusi e offese social. Cio: “Ha rispettato le regole”

(Adnkronos) – Imane, la pugile che ha vinto l’oro olimpico nel bel mezzo di una disputa sull’idoneità di genere, sta intraprendendo un’azione legale per le informazioni, circolate sui media, che riportavano informazioni private della sua cartella clinica. Anche questa settimana in Francia si sono susseguite indiscrezioni che riportavano come la 25enne avesse cromosomi XY (maschili). La pugile ha vinto l’oro nella competizione femminile dei pesi welter ai Giochi di Parigi 2024 di quest’estate in mezzo a un’enormeversia, diventata poi un vero e proprio caso politico, dopo che l’International Boxing Association ha affermato che l’algerina era stata squalificata dai Campionati del mondo dell’anno scorso per non aver soddisfatto i criteri di idoneità di genere. La prima avversaria dia Parigi, la pugie italiana Angela Carini, si è ritirata dall’indopo soli 46 secondi, dicendo di “non aver mai sentito un pugno come questo”.