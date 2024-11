Thesocialpost.it - Italia, terremoto: una scossa nella zona a rischio sismico

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Unadidi lieve entità, con una magnitudo di 2.2, è stata avvertita questa mattina, intorno alle ore 9:08, nelle acque dello Stretto di Messina. L’epicentro è stato individuato al largo della Costa Viola, nei pressi della cittadina di Palmi, unagià nota per essere ae di particolare attenzione per i movimenti della crosta terrestre. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è stato rilevato con precisione alle coordinate 38.3640 di latitudine nord e 15.8000 di longitudine est, e si è verificato a una profondità di 16 chilometri. La lieve intensità del fenomeno non ha provocato danni materiali né lesioni a persone. Questo episodio rientra nelle normali attività sismiche delladello Stretto, un’area geologicamente attiva e monitorata con costanza dagli esperti.