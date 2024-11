Inter-news.it - Inter-Arsenal, Arteta prende esempio da Inzaghi? La probabile formazione

Manca sempre meno a. Simonesembra propenso a cambiare più del solito e Mikelpotrebbe seguirlo nella stessa direzione. Ecco la. ASSENZE E RIENTRI –vedrà scontrarsi la squadra di Simonee quella di Mikelper la quarta sfida della fase di campionato di Champions League. Gli allenatori, che ieri sonovenuti in conferenza stampa dando alcune indicazioni sul match, devono fare i conti con qualche infortunio o problema fisico di troppo. Questo comporterà la scelta di alcune soluzioni alternative per l’impegno di questa sera, anche in vista delle prossime gare contro Napoli e Chelsea in campionato. Tuttavia,possono dirsi soddisfatti per un recupero a testa fondamentale: quello di Hakan Calhanoglu per l’italiano e quello Martin Odegaard per lo spagnolo.