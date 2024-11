Formiche.net - Il mondo si congratula con Trump. Tutti i commenti dei leader internazionali

Leggi tutto su Formiche.net

Anche se lo spoglio non è ancora stato completato, e il risultato definitivo non è ancora disponibile, lo straripante vantaggio di cui al momento dispone Donaldsuggerisce che l’esito delle elezioni americane sia oramai deciso, con il ritorno del Tycoon alla Casa Bianca e con il congresso nettamente in mano al partito repubblicano. E già dalle prime ore della mattina sono cominciati ad arrivare i messaggi di auguri al candidato repubblicano per la sua (al momento ancora presunta) vittoria alle elezioni presidenziali. Il primo a esporsi è stato ilungherese Viktor Orbàn, affermando che “sta andando verso una grande vittoria” ben prima che i risultati garantissero quel livello di quasi-certezza ad ora disponibile. Solo in un secondo momento Orbàn si è complimentato con, scrivendo su X: “Il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti!zioni al presidente Donaldper la sua enorme vittoria.