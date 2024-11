Lanotiziagiornale.it - I risultati delle elezioni americane smentiscono tutti i sondaggi. Trump stravince e diventa il 47esimo inquilino della Casa Bianca

presidenzialiultime settimane. Infatti, l’annunciato testa a testa tra Donalde Kamala Harris non c’è stato, con il tycoon che di ora in ora ha consolidato un vantaggio clamoroso che ha fatto subito capire che sarebbe stato lui il nuovo. Con lo scrutinio ancora in corso in numerosi Stati,si è subito aggiudicato la North Carolina e la Georgia. Poi uno dopo l’altro ha conquistato gli altri Swing State che venivano dati in bilico, uno sula Pennsylvania, di fatto blindando la propria ri-elezione. I primivede a un passo la“Sono ilpresidente degli Stati Uniti. Abbiamo fatto la storia, abbiamo raggiunto un risultato politico incredibile”: lo ha dettoai suoi sostenitori a West Palm Beach, in Florida, autoproclamandosi vincitore e annunciando che “aiuteremo il nostro Paese a guarire”.