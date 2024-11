Ultimouomo.com - I Golden State Warriors non mollano

Non è mai facile per nessuno ammettere che il tempo sta inevitabilmente presentando il conto. Immaginiamoci per i, una delle dinastie più affascinanti e vincenti nella storia recente della NBA, con un impatto che va ben oltre il gioco. In più occasioni la franchigia californiana è sembrata destinata al declino: prima l’addio di Kevin Durant nel 2019 dopo due titoli in tre stagioni, poi con il record di 15-50 nel 2020 e la mancata qualificazione ai Playoffs nel 2021. Eppure, quei passi indietro hanno metaforicamente permesso aglidi arrivare alla vittoria del titolo nel 2022. Poi, un’altra discesa, fino all’uscita al play-in tournament contro i Sacramento Kings della scorsa stagione, con un sonoro 118-94 dopo il quale Steve Kerr aveva dovuto ammettere con franchezza che «non si può rimanere al top per sempre».