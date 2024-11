Ilrestodelcarlino.it - Guida Michelin, lo chef Croatti rivede la stella

Le nostre stelle (ai fornelli) non stanno a guardare. Arrivano importanti conferme per i ristoranti riminesi, dalla nuova edizione dellapresentata ieri a Modena. E una gustosa novità. Tra i 33 locali che hanno ricevuto per la prima volta lac’è anche il Moebius di Milano, ristorante dove si sta facendo valere (ancora una volta) loriminese Enrico. Classe 1982,è già alla sua terzae ognuna l’ha ottenuta con un diverso ristorante. Dopo il diploma all’istituto alberghiero e alcuni anni di gavetta a Rimini,ha iniziato a girare il mondo. È stato anche a Los Angeles, dove per tre anni ha lavorato nella famosa osteria di Gino Angelini: le sue lasagne erano il piatto preferito di David Beckam. La primal’aveva ottenuta nel 2013, quando era ai fornelli del Dolomieu a Madonna di Campiglio.