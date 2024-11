Ilrestodelcarlino.it - Gli Oscar dei fornelli. Brillano 2 nuove stelle. Conferme per Gorini,. Magnolia e la Buca

È pioggia disul Cesenate: l’edizione numero 70 della guida Michelin Italia, presentata ieri mattina al teatro Pavarotti Freni di Modena, ha sancito infatti l’ingresso di altre due insegne nostrane nell’Olimpo della ristorazione italiana di qualità. Una si affaccia sul mar Adriatico, l’altra è a pochi passi dalle Foreste casentinesi: l’ennesima conferma – se mai ce ne fosse bisogno - di quanto possa essere ricco e variegato il territorio e, di conseguenza, la proposta enogastronomica che lo caratterizza. Parliamo di Ancòra a Cesenatico e del Ristorante del Lago ad Acquapartita, frazione di Bagno di Romagna. Le due new entry sono le uniche in Romagna, su un totale di 4registrate in regione. Brilleranno, per l’anno che verrà, accanto alle altre eccellenze cesenati, tutte felicemente confermate: ildi Longiano (2Michelin), Dadi San Pietro in Bagno (1 stella) e Ladi Cesenatico (1 stella).