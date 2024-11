Lanazione.it - Gli angeli dell’Erasmus a Valencia. “Intere mattinate a spalare nel fango”

Pisa, 6 novembre 2024 – Le alluvioni che hanno provocato oltre 200 morti nel sud-est della Spagna rappresentano uno dei disastri naturali più gravi della storia del Paese. La zona più colpita è quella di, dove si contano migliaia di sfollati e decine di dispersi. Armato di pala e secchio, anche uno studente dell’Università di Pisa ha affiancato i cittadini spagnoli per rimuovere ile sostenere chi ha perso tutto. In questa tragedia, l’Erasmus ha rivelato uno dei suoi valori più profondi: insegnare ai giovani a sentirsi parte di una comunità europea, uniti dal dovere di sostenersi a vicenda. È proprio questo spirito che ha trasformato in un angelo delDario Cinquini, 27 anni, viareggino e studente di ingegneria aerospaziale all’Università di Pisa, da settembre agrazie al progetto Erasmus.