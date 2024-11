Quifinanza.it - Esenzione Imu, come ottenerla se l’immobile è occupato abusivamente

Leggi tutto su Quifinanza.it

Riuscire ad ottenere l’Imu per il 2024, nel caso in cui gli immobili siano stati occupati, significa riuscire ad accedere ad un’importante agevolazione, che permette di non versare l’imposta nel momento in cui gli immobili sono non fruibili e sono privi di redditività. Questa particolareImu è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ed è stata aggiornata con le disposizioni per il 2024. Può essere applicata solo a determinate condizioni ed è necessario, per, seguire le modalità di dichiarazione previste. Vediamosi devono muovere i contribuenti per poter accedere all’Imu nel caso in cui gli immobili non siano fruibili perché occupatiImu per le case occupate Per il periodo d’imposta 2024 è possibile chiedere l’Imu per gli immobili che risultano non disponibili, perché sono stati occupati