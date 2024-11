Lapresse.it - Elezioni Usa, come sta andando negli Stati chiave

Con gran parte degligià assegnati secondo i colori della mappa elettorale Usa, il rosso per i Repubblicani, e il blu per i Democratici, gli occhi sono puntati sui sette ‘battleground states’ che decidono le. Eccostanno, secondo i dati di Associated Press. I dati sono aggiornati alle 5:35 ora italiana North Carolina: vince Trump L’ex presidente Donald Trump ha vinto nello Stato della Carolina del Nord, uno degli ‘Swing States’. Trump si è aggiudicato così 16 voti elettorali. Il candidato dei repubblicani aveva vinto lo Stato anche nel 2016 e nel 2020, ma i democratici erano ottimisti di poter ribaltare i risultati precedenti grazie alle spese della campagna elettorale, alle campagne di sensibilizzazione e ai comizi di Harris. Trump e JD Vance hanno visitato spesso la Carolina del Nord durante la campagna autunnale, promuovendo un programma economico più protezionistico e promettendo un giro di vite sull’immigrazione illegale e sul confine meridionale.