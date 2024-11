Laprimapagina.it - “Dimmi” l’album d’esordio dei Polo Territoriale

Dall’8 novembre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato fisico “”,deirealizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. “” è un album che ripercorre i primi anni di attività della band bresciana, esplorando le influenze musicali che hanno caratterizzato il loro percorso, dal pop punk energico e spensierato fino a un alternative rock più grezzo e introspettivo. L’LP si apre con “BREBEMI”, un brano pop punk che descrive in modo leggero e diretto i cambiamenti e le contraddizioni della città natale dei musicisti, Brescia, e del quartiere che ha accompagnato le loro serate. Proseguendo, il disco entra subito nel vivo con i singoli “Serena” e “Pamela”, per poi richiamare le influenze pop punk con “Chiara Se Ne Va”.