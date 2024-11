Metropolitanmagazine.it - Damiano David omaggia Lady Gaga e Bruno Mars: la cover di “Die with a smile”

Prosegue a gonfie vele il progetto solista di, da lui stesso definito un “Erasmus” rispetto all’attività con i Måneskin. Il cantante è, al momento, preso dalla promozione della sua musica; ospite di Che tempo che fa, ha eseguito per la prima volta dal vivo il singolo Silverlines, e ha una fitta agenda d’impegni in patria e oltreoceano, presso vari programmi televisivi e radiofonici negli USA. Dopo il ritorno, questa volta in solitaria, al late show di Jimmy Fallon, al quale aveva già partecipato insieme a Victoria, Ethan e Thomas,ha preso parte pochi giorni fa di una live session per la radio newyorkese SiriusXM Hits 1. Accompagnato dalla sua band e da alcuni coristi, il cantautore romano ha reso omaggio alle popstar, cimentandosi in unadella loro ultima hit, Die, struggente power ballad che sta ha riscosso un enorme successo.