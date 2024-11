Ilgiorno.it - Chiesa dei frati. Raccolta di fondi per la caldaia

"Un aiuto per stare al caldo": è l’appello lanciato dalla parrocchia deidi Busto Arsizio che deve affrontare una spesa importante per sostituire la, ormai vecchia. L’appello via social e il tam tam tra i parrocchiani sono partiti in questi giorni, l’auspicio è che in tanti possano contribuire a sostenere i costi, mettendo mano al portafoglio, un gesto di generosità e insieme di gratitudine per l’opera di carità che da sempre idel convento del Sacro Cuore svolgono in città, assicurando aiuti a chi ha bisogno e bussa alla loro porta. Questa volta sono loro ad aver bisogno di un aiuto concreto, economico e chissà che tra i tanti non si faccia vivo "il benefattore anonimo", uomo o donna non si sa, che ogni anno stacca assegni consistenti donandoli ad associazioni cittadine attive nel sociale.