Lanazione.it - Carnevale, sopralluoghi alla Cittadella. Il carro “lucchesizzato” sarà su misura per le Mura

Leggi tutto su Lanazione.it

Viareggio, 6 novembre 2024 – Se è vero che due indizi fanno una prova. A confermare gli spifferi che in queste ore sono sfuggiti dblindatissimadel, è arrivata ieri (perfetta come un coriandolo a febbraio) l’apparizione dell’assessore lucchese al turismo Remo Santini. Avvistato in tarda mattinata mentre si avventurava tra gli hangar dei carristi, come riporta l’attentissima "Radio Baraccone". Pare dunque prendere consistenza (quella effimera ma corposa della cartapesta) l’ipotesi – già anticipata nell’edizione di ieri da “La Nazione“ – di veder sfilare unrealizzato ad hoc da un maestro viareggino sulledi Lucca, che negli ultimi due anni hanno già accolto mascherate, mascheroni e figuranti. Proprio con quell’invasione mascherata – che ha debuttato oltre il monte nel 150esimo anniversario del– è stato abbattuto anche l’ultimo campanile di una rivalità, secolare, tra le due città che ormai resiste più sui copioni delle Canzonette che nella realtà.