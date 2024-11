Bologna-Monaco Italiano | Abbiamo ben figurato non ci dobbiamo abbattere

Leggi tutto su Sportface.it

“Terzo ko?benanche oggi, nel secondo tempopreso le misure ad una squadra difficile da affrontare, che è velocissima, tecnica e rapida in avanti, oltre che forte. Poi sul golperso le distanze, su una palla inattiva, può capitare, ma rimane l’orgoglio, perché siamo riusciti ancora una volta a tenere botta, rimanere su, contro questo tipo di squadre. Ilha un livello oggettivamente alto”. Lo ha detto il tecnico del, Vincenzoa Sky dopo la sconfitta interna per 1-0 contro ilin Champions. “Riusciamo a creare situazioni e creare palle gol ma non riusciamo a buttarla dentro e in questa competizione paghiamo, ma non ci”, ha aggiunto l’allenatore.: “ben, non ci” SportFace.