America al voto, Trump vince in Indiana e Kentucky ed è avanti in Georgia. Il Vermont a Harris

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Chiusi i primi seggi per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Donaldine West Virginia, Kamalain. L’ex presidente, secondo le proiezioni, èin South Carolina, oltre che in– uno degli Stati chiave – Florida e Virginia, mentre Kamalaè in netto vantaggio in North Carolina e New Hampshire. Glini sono chiamati a scegliere il 47esimo presidente della storia degli States tra Kamalae Donald. Nelle ultime ore, l’ex presidente ha denunciato via social “voci” secondo cui nelle operazioni dia Philadelphia ci sarebbero state “massicce frodi”. Una denuncia (poi estesa anche al Michigan) smentita seccamente dalla polizia locale, che alla Cnn ha fatto sapere di “non essere a conoscenza di ciò a cuisi riferisce”.