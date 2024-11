Lanazione.it - All' Uni.De.A. di Pisa si parla di ortopedia: l'alluce valgo e l'artrosi del ginocchio

Leggi tutto su Lanazione.it

, 6 novembre 2024 - Presso il Centrono Cultura Permanente – Università degli Adulti (Uni.De.A.) diil dottor Roberto Azzone, specialista ine in Medicina dello Sport, ha condotto, nel mese di ottobre, un ciclo di lezioni sul trattamento conservativo e chirurgico dell'e sull'di. Le lezioni si sono svolte con un'ampia partecipazione e interesse data l'attualità degli argomenti. Il chirurgo ha elencato i più attuali trattamenti conservativi e chirurgici sia per l'che per l'di. Durante le lezioni l'ortopedico Roberto Azzone ha illustrato come prevenire e ritardare l'e quali siano i sintomi e le motivazioni che portano il paziente al trattamento chirurgico. Sono state spiegate varie tecniche chirurgiche, le più attuali e idonee, a seconda della gravità dell'