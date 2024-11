Aeroporto nuovo volo Colonia-Fiumicino a supporto delle PMI italiane

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 5 novembre 2024 – UPS ha annunciato ungiornaliero diretto che collega il suo hub aereo europeo di/Bonn all’Leonardo da Vinci di Romaampliando le sue capacità di import ed export adella crescita continuaPMI. Con l’aggiunta di un Boeing UPS 767, l’azienda ora offre una capacità di 350 tonnellate in più a settimana ai clientiaree centrali e meridionali del Paese, dando loro un migliore accesso al suo network globale per consegne il giorno successivo nella maggior parte degli indirizzi commerciali in Italia e in Europa e in due giorni lavorativi negli Stati Uniti e nelle aree business chiave in Asia. Grazie alcollegamento aereo e all’ampliamento del network via terra, UPS può offrire tempi di consegna anticipati e orari di ritiro prolungati nell’area di Roma e del Lazio.