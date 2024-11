Secoloditalia.it - Usa, la pazza giornata elettorale: dalla profezia dell’ippopotamo al villaggio indiano in preghiera (video)

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Ci sono i mercati, gli analisti, i sondaggisti. E poi c’è lei, Moo Deng, cucciola di ippopotamo pigmeo, cheThailandia ha vaticinato la vittoria di Trump negli Usa. È solo una delle stranezze e delle curiosità che si affastellano intorno all’election day, in patria come nel resto del mondo. L’ippopotamo pigmeo della Thailandia non ha dubbi: negli Usa vincerà Trump Moo Deng non ha dubbi: sarà Trump a vincere le presidenziali Usa. Quando si è trattato di scegliere tra due ciotole di frutta che le sono state offerte nello zoo per decidere chi sarà il vincitore dell’election day, infatti, la piccola ippopotama, che ad appena quattro mesi è già una star dei social, si è diretta subito su quella collegata al tycoon, ignorando del tutto quella associata al nome di Kamala Harris. Ilpostato dallo Khao Kheow Open Zoo, nel centro della Thailandia, ha totalizzato oltre 500mila visualizzazione in poche ore, confermando la fama di Moo Deng.