Liberoquotidiano.it - Usa 2024, a Dixville Notch finisce 3-3 tra Harris e Trump

La vicepresidente Kamalaper i democratici e l'ex presidente Donaldper i repubblicani hanno pareggiato con tre voti ciascuno nella piccola cittadina del New Hampshire di, dando il via al giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in quella che è tradizionalmente la primo località del paese a completare le operazioni di voto in persona. Il seggio ha aperto a mezzanotte e la procedura è durata 15 minuti. Hanno partecipato quattro repubblicani e due elettori non dichiarati.