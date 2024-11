Liberoquotidiano.it - Tutto bene se sono rosse le mani sulla cultura: un caso a Bergamo

Si è appena aggiunto un nuovo episodio nella complessa, pressoché infinita, vicenda seriale che intreccia politica e. Un rapporto difficile, se non addirittura insoddisfacente, con il consueto rimbalzo tra le parti, dove c'è chi sostiene l'indipendenza assoluta dellae chi prende le parti dell'azionista, che in fondo chi paga ha sempre ragione. Quest'ultimo lo chiameremo il “”, un paio di anni fa capitale della, amministrazione comunale di sinistra. Dopo soli otto mesi Martina Bagnoli si è dimessa dalla direzione dell'Accademia Carrara. Già a capo delle Gallerie Estensi a Modena, curatrice d'arte medievale per il Walters Art Museum nel Maryland, Bagnoli è arrivata ain seguito alla vittoria in un bando assolutamente trasparente. Curriculum e competenza, però, nonbastati: proseguendo nell'impostazione dell'ex sindaco Giorgio Gori di cui l'attuale primo cittadino Elena Carnevali è l'emanazione, il vero plenipotenziario della Carrara non è il direttore artistico ma Giampietro Bonaldi, manager dellaentrato in rotta di collisione con Bagnoli.