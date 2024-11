Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta sotto i portici del Comune di Bologna

, 5 novembre 2024 - Una donna sulla sessantina, Pietrina Pisano, è stataquesta mattina, intorno alle 9.15, dalla polizia localeaidi Palazzo d’Accursio, a pochi passi dalla farmacia comunale. La donna era seguita da una struttura per disabili di Vergato e, secondo una prima ricostruzione, aveva già da molto tempo problemi di alcolismo. Per questo motivo era seguita anche dal Sert ed era conosciuta dai servizi di strada di. Stamattina sul posto, oltre agli uomini della polizia locale che hanno transennato il tratto di portico che va dalla farmacia a piazzetta Guazzaloca, era presente anche l’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo. Pietrina, come raccontano gli amici accorsi questa mattina sul posto, “era una persona buona e generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri”.