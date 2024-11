Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 19:00

Luceverdeben trovati dalla redazione Maggiore attenzione sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per un incidente in prossimità dello svincolo per l’autostradaTeramo disagi anche in interna tra la diramazionenord e la Prenestina continuano gli spostamenti dell’ora punta sulla percorso Urbano della A4 in uscita danon cambia nulla su via del Foro Italico dove si rallenta maggiormente tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni trafficata la tangenziale est verso l’olimpico anche per un precedente incidente tra via Tiburtina e via Salaria acittà prudenza per le possibili difficoltà causate da un incidente su via Giovanni Fabbroni altezza via Flaminia Nuova Continuano i disagi autostradaFiumicino per una precedente incidente con Veicolo in avaria in prossimità di Parco dei Medici procedendo verso l’Eur si transita su una sola corsia infine ai rallentamenti e code possibili siamo ora sul viale di Castel Porziano causate da un altro incidente vicino via Girolamo Cavazzoni tutte le notizie su