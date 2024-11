Lanazione.it - Torna la festa della castagna di Cetica nel comune di Castel San Niccolò

Arezzo, 5 novembre 2024 – LadineldiSandomenica 10 novembre ad animare e a rallegrare il periodo autunnale con atmosfere e sapori collegati alla raccolta, essiccazione e utilizzo del frutto del castagno, che è stato per decenni alimento primario delle popolazioni montane. In questi ultimi anni sono stati ristrutturati dei vecchi seccatoi e oggi sono decine i quintali di castagne essiccate con il vecchio sistema del fuoco a legna che richiede oltre 20 giorni per la completa essiccazione del frutto. In seguito le castagne vengono mondate (pestate) attraverso un procedimento meccanico, quindi macinate in uno dei pochi mulini ad acqua con macine in pietra ancora attivi in Casentino, il molino Grifoni di Pagliericcio. Procedimenti naturali rendono il prodotto finito di squisita delicatezza e sapore.