Tessile Prato fa quadrato A Roma per il distretto

Ilfae arriva davanti al ministero dello Sviluppo economico. Lo scopo è convincere l’Italia a difendere l’eccellenza pratese in Europa in vista dei nuovi regolamenti. In particolare il mondo delle imprese artigiane e industriali tessili, rappresentato da Ctn, Confartigianato e Cna, è tornato a chiedere certezze sul decreto End of waste e di accogliere le proprie istanze sull’Epr, ossia la responsabilità in capo al produttore. L’incontro è avvenuto ieri pomeriggio al Mase tra il direttore del settore Economia circolare, Luca Proietti, e una delegazione delguidata dall’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti, promotrice dell’incontro, dalla sindaca Ilaria Bugetti e dall’assessora alle attività produttive Benedetta Squittieri. Il direttore Proietti ha dimostrato attenzione alla proposta deldi estendere tale responsabilità anche alla filiera a monte della messa sul mercato del prodotto finito, cosa che permetterebbe a, specializzata sul semilavorato, di non essere tagliata fuori dalla conseguente partita che si gioca sul riciclato.