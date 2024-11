Ilgiorno.it - Ruba portafoglio. Scovata a 63 anni

I carabinieri hanno identificato l‘autrice del furto di unin un supermercato. La vicenda risale ai primi giorni d‘agosto, quando i militari avevano ricevuto la denuncia di furto da una donna che aveva spiegato loro come quella stessa mattina, tornata alla macchina con la spesa, si era accorta che le mancava il. La donna è tornata nel negozio a cercarlo ma non lo ha trovato. Allora ha chiesto di vedere le immagini delle telecamere: nei filmati una donna, che stava dietro di lei alla cassa, si era impossessata delcon documenti e alcune decine di euro in contanti. I militari sono riusciti a vederne il volto e a identificare la ladra, una sessantatreenne del posto, denunciata per furto con destrezza. P.G.R.