Richiamato salame per rischio salmonella e listeria i lotti interessati

Il ministero della Salute italiano hadal mercato unper ilmonocytogenes collegata alla sua assunzione da parte dei consumatori. Il prodotto in questione è ilnostrano aglio/senz’aglio che viene venduto nei supermercati italiani con il marchio Trentin. Nell’avviso pubblicato in data 4 novembre, il dicastero della Salute esorta i cittadini a non mangiare il prodotto, con lo stesso che può essere riconosciuto attraverso il lotto, lo stabilimento di produzione e la data di scadenza. I possessori possono inoltre ottenere il cambio o il rimborso.nostrano, iIlnostrano aglio/senz’aglio oggetto del richiamo del ministero della Salute è in commercio con il marchio Trentin e viene venduto in pezzi dal peso di 600 grammi cadauno.