Queen at the Opera, il tour del decennale al via a gennaio, i biglietti

at thecompie 10 anni, l’omaggio alla band inglese festeggia il traguardo con unnei teatri, il calendario Dieci anni dinée in Italia e all’estero. Dieci anni di sold out e pubblico in estasi. Dieci anni diAt The! Straordinario omaggio aisospeso tra rock e musica sinfonica,at thespegne le prime dieci candeline e celebra l’anniversario con il 10th Anniversary, una lunga serie di date che da2025 porterà questo meraviglioso spettacolo nei principali teatri d’Italia e non solo. Versione rinnovata ma con la filosofia di sempre: siamo lontanissimi dal concetto di cover band.At Theè un grande spettacolo in cui il rock della band britannica si fonde con la raffinatezza di un’orchestra di archi. Una formula accattivante e originale, autorizzata ufficialmente dagli stessie impreziosita da grandi interpreti oltre che da un coinvolgente visual show.