Ilfattoquotidiano.it - “Prima insulta e poi aggredisce l’amante”: la moglie sorprende il marito in dolce compagnia durante una gita. Scatta la rissa e intervengono i Carabinieri

Le premesse per una giornata romantica immersi nella natura c’erano tutte. C’era persino il tiepido, ed insolito, sole di novembre a scaldare la pelle, ma i piccioncini protagonisti di questa storia mai avrebbero immaginato che al loro ritorno al parcheggio avrebbero trovato una fonte ben più bollente pronta a incendiare la temperatura: la collera delladi lui, che si era concesso unafuori porta con. È Il Messaggero a riferire i dettagli della vicenda che si è consumata a Isola del Liri, comune di poco più di 10mila abitanti in provincia di Frosinone, nel Lazio, che si sviluppa su un’isola, appunto, formata dal fiume Liri. L’ira della donna tradita avrebbe, infatti, scatenato un putiferio al punto che si sarebbe reso necessario l’intervento dei. La testata fa sapere come il tutto sia avvenuto nel parcheggio di Santissima Triade, alle spalle di piazza Boncompagni, dove il fedifrago aveva parcheggiato la sua automobile.