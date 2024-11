Scuolalink.it - Prevenire la violenza e la discriminazione per costruire il futuro

Riceviamo e pubblichiamo le parole della Segretaria Nazionale dell’UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, che esprimono una profonda preoccupazione e un urgente appello all’azione. Le sue riflessioni sollevano interrogativi cruciali su una realtà che spesso tendiamo a ignorare. Lae la, in tutte le loro forme, sono diventate fenomeni quotidiani che minacciano ildelle nuove generazioni. In questo contesto, la scuola, tradizionale baluardo di crescita e formazione, non può rimanere passiva di fronte a una situazione tanto grave. Con lucidità e determinazione, la Cuzzupi esprime una diagnosi chiara e una proposta concreta. Non basta più indignarsi; è il momento di agire. L’emergenza educativa e sociale è ormai evidente, e solo attraverso un intervento strutturale e coordinato sarà possibile fermare il dilagare di modelli negativi che minano la coesione sociale e il rispetto reciproco.