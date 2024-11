Oasport.it - Pietro Sighel: “Obiettivo il top della forma ai Mondiali. Dandjinou è il migliore, ma ci siamo avvicinati”

Lo short track ha vissuto in questa stagione un’importante rivoluzione, con l’arrivo del World Tour, che è andato a sostituire il vecchiotoCoppa del Mondo. Le prime due tappe, entrambe svoltasi a Montreal, sono state positive per la squadra azzurra, che ha sicuramente inuna delle sue principali stelle. Il trentino si è sbloccato proprio in quest’ultimo fine settimana, concludendo al terzo posto sia nei 500 sia nei 1500 metri, oltre al podio conquistato con la staffetta. Abbiamo sentito l’azzurro proprio al termine del secondo weekend di gare, facendo un bilancio su questo inizio d’anno e su anche le aspettative future. Una stagione diversa rispetto a quelle precedenti, con l’introduzione di un nuovot. Quali sono state le tue sensazioni dopo le prime due tappe del World Tour? “Devo dire che è stato un buon inizio di stagione, non posso lamentarmi, anche perché quest’anno con il cambio delt di gara ci affrontiamo sempre tutti su ogni distanza.