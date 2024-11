Ilrestodelcarlino.it - Piano traffico ad Ascoli: viabilità e sosta, cosa cambia: “Sarà in continua evoluzione”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 5 novembre 2024 – Semaforo verde dal consiglio comunale per il nuovoesecutivo delurbano per il centro storico. Come già anticipato su queste righe, queste settimane sarebbero state decisive per l’introduzione delle novità che andranno a riguardare lae ildel cuore pulsante cittadino. E così ieri pomeriggio nella seduta andata in scena nella consueta sala della Ragione di palazzo dei Capitani è arrivato l’ok per lo sviluppo delle nuove disposizioni. “Questoesecutivo rappresenta un indirizzo ben preciso – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Parliamo di piccole modifiche. Tengo a precisare che nonundefinitivo, ma in, che riprenderemo anno dopo anno sulla base delle esigenze. Tutto parte dal principio di mettere insieme residenti, commercianti, avventori e turisti senza tralasciare l’importanza di integrarsi all’interno del Pums (urbano mobilità sostenibile).