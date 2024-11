Quotidiano.net - Perché Trump può vincere le elezioni Usa (e perché no)

New York, 5 novembre 2024 – Le ragioni per una vittoria di Donaldalleamericane del 5 novembre si basano su alcuni punti sui quali il tycoon, almeno nella percezione popolare, distanzia Kamala Harris. Ma nei sondaggi a poche ore dal voto mentre si aprono i seggi per l’ultima giornata di voto cono entrambi al 49%. Immigrazione clandestina Donald propone di deportare fino a 21 milioni di immigrati illegali (che in realtà non esistonosarebbero semmai 14 milioni) e di accettare nel paese solo coloro che dopo l’espulsione si metteranno in coda per entrare legalmente. TOPSHOT - A supporter wears a-themed jacket while waiting in line to enter PPG Paints Arena ahead of a campaign rally for former US President and Republican presidential candidate Donaldin Pittsburgh, Pennsylvania on November 4, 2024.