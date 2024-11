Quotidiano.net - Perché negli Usa si vota sempre di martedì

Roma, 5 novembre 2024 – Gli Stati Uniti vanno al voto, maproprio di? Le elezioni del presidente degli Stati Uniti si tengono ilsuccessivo al primo lunedì di novembre, ogni 4 anni. Per capire le ragioni di questa scelta bisogna fare un tuffo nel passato. Nel '800, quando la maggior parte degli americani lavorava nei campi, la domenica era giorno di riposo e di messa ed era quindi considerata sacra. Con il congresso nel 1845, ogni Stato stabilì la data delle elezioni. Era importante che lezioni fossero concluse entro il primo mercoledì di dicembre, infatti una legge del 1792 stabiliva che lezioni si tenessero nei 34 giorni precedenti a quella data. Per uniformare la scelta, nel 1845, è caduta sul