Lettera43.it - Perché a Putin non conviene che vinca Trump

Kamala Harris o Donald? Difficile dire su quale dei due candidati abbia puntato Vladimir. Sono passati otto anni – e una guerra su larga scala – da quando la vittoria del tycoon nel 2016 venne salutata a Mosca come una benedizione. Otto anni durante i quali il mondo e i suoi equilibri però sono cambiati. Forse l’analisi più fulminante e cruda l’ha data Dmitry Medvedev su Telegram: «Le elezioni americane non cambieranno nulla per la Russia», ha sentenziato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, «i candidati riflettono pienamente il consenso bipartisan secondo cui il nostro Paese deve essere sconfitto». Vladimir(Getty Images).Le affinità elettive traÈ però opinione comune chetifi per un bis di. Dalla sua prima campagna per la Casa Bianca, la stella di The Donald brilla agli occhi di Mosca.