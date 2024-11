Orphan 3 annunciato ufficialmente Lionsgate lancia il trequel horror

Leggi tutto su Cinefilos.it

ilIl terzo film della seriedi cultoè statoautorizzato, con Isabelle Fuhrman – recentemente vista in “Horizon” di Kevin Costner – che tornerà a interpretare il suo ruolo iconico di Esther e lo scrittore di “: First Kill” David Coggeshall (“The Family Plan”) e il regista William Brent Bell (“The Boy”) che torneranno dietro la macchina da presa. Il lungometraggio – di cui al momento non si conoscono i dettagli della trama – è statodalla casa di produzione Dark Castle Entertainment, mentre lalancerà il progetto all’American Film Market questa settimana. “Dark Castle è entusiasta di annunciare un altro terrificante capitolo della saga di ‘‘”, ha dichiarato Norman Golightly, Co-CEO di Dark Castle Entertainment.